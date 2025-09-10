Primo soccorso pediatrico e manovre salvavita: un incontro aperto alla cittadinanza a Carrù

Un momento di formazione e sensibilizzazione rivolto a genitori e famiglie, giovedì 19 settembre 2025, alle ore 21, il Teatro “Fratelli Vacchetti” di Carrù ospiterà un incontro informativo sul primo soccorso pediatrico e le manovre salvavita, organizzato dall’associazione Anpas Volontari del Soccorso di Clavesana in collaborazione con Azienda Zero e Centro Medico Carrucese.

La serata, moderata dal giornalista Emanuele Lubatti, vedrà la partecipazione della dottoressa Patrizia Fusco, direttrice della Struttura Complessa di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì, della dottoressa Alice Peroglio Carus, direttrice della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Mondovì, dell’ostetrica Carmela Stramandino e della psicologa Maria Avagnina.

Accanto agli approfondimenti medici, spazio anche all’esperienza sul campo grazie agli infermieri del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Cuneo e agli istruttori del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, che mostreranno in modo pratico le principali manovre salvavita e le corrette procedure da adottare in caso di emergenza, dalla chiamata al numero unico 112 fino agli interventi immediati di primo soccorso.

L’iniziativa intende fornire strumenti semplici e concreti per affrontare situazioni critiche e allo stesso tempo promuovere la cultura della prevenzione, con un focus su screening prenatale, tutela della salute infantile e supporto psicologico.

IL GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CLAVESANA

Aderente all’Anpas, il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana può contare sull’impegno di 187 volontari, di cui 74 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 9.000 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 594 mila chilometri percorsi.

L'ANPAS PIEMONTE

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.