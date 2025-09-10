"Quella pozzanghera è troppo pericolosa": partiti i lavori per la realizzazione di un pozzo perdente a Madonna dell'Olmo

Sono iniziati lunedì 9 settembre i lavori per la realizzazione di un pozzo perdente a Madonna dell'Olmo, nei pressi della curva di Villa Tornaforte Aragno, in direzione Cuneo.

Si tratta di un contenitore sotterraneo che ha lo scopo di raccogliere l'acqua per poi lasciarla filtrare, lentamente, nel terreno. Un manufatto prezioso, in grado di evitare accumuli di acqua sulla strada che costituiscono un pericolo per la circolazione dei veicoli come nel caso in questione.

Da un paio di anni segue l'evolversi della situazione la consigliera comunale Flavia Barbano che nel tempo ha anche presentato più di un'interpellanza: "Parliamo di una zona molto trafficata. La pozzanghera che si veniva a creare metteva a rischio la sicurezza delle auto e delle moto, rimanendo in quel punto anche il giorno successivo ad un temporale. Ringrazio il sorvegliante di zona con cui mi sono spesso rapportata in questi anni durante i quali abbiamo sollecitato l'opera".

I lavori saranno effettuati dagli incaricati dell'ANAS e dureranno due o tre giorni.