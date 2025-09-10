Saluzzo, Danilo Guerra è il nuovo dirigente del Denina Pellico Rivoira

Avvicendamento all’Istituto Denina - Pellico - Rivoira, che con i tre plessi ( due a Saluzzo, il Rivoira a Verzuolo) è l’istituto più numeroso del Saluzzese: 1248 studenti e vanta numeri in aumento rispetto allo scorso anno.

Il nuovo dirigente Danilo Guerra, che subentra a Flavio Girodendo ha accolto questa mattina i suoi studenti , nel primo giorno d’avvio del nuovo anno scolastico.

“ Per me è un piacere e una grande opportunità quella di poter dirigere l'Istitiuto Denina - afferma il nuovo preside - È stata la mia prima richiesta fatta al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte dott. Stefano Suraniti, e sono felice della fiducia accordatami. Perché il Denina è sicuramente un punto di riferimento fondamentale per la formazione tecnico-professionale nel Saluzzese.

Negli ultimi 6 anni, in particolare, è stato diretto con attenzione dal Dirigente Flavio Girodengo, che ringrazio per quanto fatto, così come voglio ringraziare tutto lo staff dell'autonomia che in questi anni, con dedizione ne sono sicuro, ha permesso di porre solide basi, intercettando numerosi finanziamenti PNRR e avviando un percorso di innovazione didattica che intendo proseguire e valorizzare. Arrivo in una scuola già ben avviata e il primo impatto è stato molto positivo in quanto ho trovato grande collaborazione da parte del team dell'autonomia.

Una disponibilità cruciale e preziosa per agevolare il "cambio di timone", mantenere l'eccellenza che contraddistingue questo istituto e arricchire con nuove idee e sinergie il percorso avviato. Da parte mia porto quella che è stata la bella e pluriennale esperienza all'IIS Giolitti Bellisario, dove ho ricoperto il ruolo di collaboratore della Dirigente Donatella Garello e dove ho potuto crescere e acquisire molte competenze e una visione chiara sull'importanza di un'amministrazione scolastica efficace e attenta alle dinamiche del territorio.

Considero la scuola non solo un luogo di apprendimento, ma un fulcro vitale per l'intera comunità dove studenti, famiglie, docenti e il tessuto produttivo locale possano interagire e crescere insieme; con l'importante e necessario supporto degli enti locali e degli organi collegiali della scuola. Un punto di riferimento costante, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e, al contempo, di formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le sfide del futuro.

L'attenzione alla didattica, l'ascolto di alunni, famiglie e personale tutto, la formazione e la voglia di essere fulcro di una comunità educante saranno i punti cardine del mio percorso".

Guerra, laureato in Scienze e Tecnologie agroalimentari all’Università di Torino, dal curriculum denso di esperienze, è stato collaboratore del Dirigente scolastico dell’IIS Giolitti Bellisario di Mondovì, responsabile incaricato ASL/PCTO della stessa scuola, dove ha insegnato per anni, svolgendo docenza in merceologia e igiene alimentare. E’ co-autore di libri di testo scolastici ed ha coordinato progetti Pon e Pnrr.