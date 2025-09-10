Sport a Roccavione: conferme e novità per ragazze e ragazzi. Un’opportunità che abbraccia anche le vallate e i Comuni limitrofi

Da quest’anno Roccavione rafforza e allarga l’offerta sportiva dedicata a ragazze e ragazzi, grazie a una stretta e concreta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio. Il Comune ha svolto un ruolo chiave di coordinamento, mettendo attorno allo stesso tavolo società sportive, famiglie e uffici comunali, ottimizzando spazi e orari e semplificando gli aspetti organizzativi affinché lo sport sia davvero alla portata di tutti.



Le conferme arrivano da tre pilastri della proposta giovanile: il calcio con ASD Roccavione, la pallavolo con PGS Roccavione Volley e la danza, sempre a cura di PGS Roccavione Volley. Attività consolidate, molto partecipate negli anni scorsi, che continuano a promuovere gioco di squadra, disciplina e socialità.



Alle conferme si affiancano due novità che ampliano il ventaglio delle scelte e intercettano nuovi interessi: il pattinaggio, curato da ASD Saber Roller di Cuneo, che troverà casa nei locali dell’ex bocciofila, e il mini basket, organizzato da ASD Promosport – “Io gioco a minibasket” di Cuneo, in programma nella palestra comunale. Due proposte pensate per avvicinare allo sport anche chi cerca discipline diverse da quelle più tradizionali, con percorsi graduali e adatti alle varie età.



Le possibilità di praticare sport si estendono anche alla popolazione adulta: infatti, il martedì dalle 18 alle 19, presso la palestra comunale, Ivana propone un'attività che ha preso piede ed è ideale per mantenersi in forma anche in età adulta, il pilates.



«Abbiamo fatto da cabina di regia – sottolinea il Sindaco Paolo Giraudo – mettendo a disposizione spazi comunali, coordinando i calendari e supportando le società perché l’offerta fosse ampia, di qualità e sostenibile per le famiglie. Lo sport è educazione, salute e comunità: investire sui giovani significa investire sul futuro di tutto il territorio».



Le attività sono aperte non solo ai giovani di Roccavione, ma rappresentano un’opportunità per le vallate e i Comuni limitrofi: un invito a vivere Roccavione come punto di riferimento sportivo, facilmente raggiungibile e pronto ad accogliere nuove iscrizioni.



Nei prossimi giorni saranno pubblicati calendari, fasce d’età, modalità di iscrizione e informazioni pratiche sui canali ufficiali delle associazioni coinvolte, che stanno anche programmando momenti di presentazione per incontrare istruttori e conoscere da vicino i percorsi proposti.