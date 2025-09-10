 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 10 settembre 2025, 11:40

Incidente sul lavoro alla Sedamyl di Saluzzo: grave operaio precipitato da un'altezza di 5 metri

Il 55enne è caduto da un edificio in costruzione. Elitrasportato in codice rosso al "Santa Croce" di Cuneo

Il Dea dell'ospedale Santa Croce di Cuneo

Il Dea dell'ospedale Santa Croce di Cuneo

Grave incidente sul lavoro alla Sedamyl di Saluzzo.

A darne conto il servizio regionale di emergenza 118, intervenuto per prestare soccorso a un operaio 55enne precipitato da un'altezza di 5 metri.

L’allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina, mercoledì 10 settembre, presso gli impianti di via Grande Torino della nota azienda saluzzese, leader nella produzione di amidi, sciroppi di glucosio, proteine e alcool.

L'uomo è caduto da un edificio in costruzione. Soccorso, è stato elitrasportato al "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità codice rosso.

Sul posto sono presenti i funzionari del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asl Cn1 per verificare il rispetto della normativa in materia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Saluzzo. 

***

Articolo in aggiornamento.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium