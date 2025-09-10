Incidente sul lavoro alla Sedamyl di Saluzzo: grave operaio precipitato da un'altezza di 5 metri

Grave incidente sul lavoro alla Sedamyl di Saluzzo.
A darne conto il servizio regionale di emergenza 118, intervenuto per prestare soccorso a un operaio 55enne precipitato da un'altezza di 5 metri.
L’allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina, mercoledì 10 settembre, presso gli impianti di via Grande Torino della nota azienda saluzzese, leader nella produzione di amidi, sciroppi di glucosio, proteine e alcool.
L'uomo è caduto da un edificio in costruzione. Soccorso, è stato elitrasportato al "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità codice rosso.
Sul posto sono presenti i funzionari del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asl Cn1 per verificare il rispetto della normativa in materia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Saluzzo.
Articolo in aggiornamento.