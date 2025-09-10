Scontro tra due auto in via Cuneo a Mondovì

Scontro tra due autovetture nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, in via Cuneo a Mondovì.

L’allarme è scattato alle 9, sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, dei Vigili del Fuoco del distaccamento monregalese per la messa in sicurezza e della Polizia locale che ha effettuato i rilievi.

Il sinistro si è verificato all'altezza di via Bra, una delle due auto è finita fuori dalla carreggiata. Due le persone ferite, per una si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.