Bernezzo ospita i giovani musicisti bavaresi: quattro giorni di scambio culturale e musica

La musica non conosce frontiere e dal 11 al 14 settembre Bernezzo ne sarà la conferma vivente. La cittadina piemontese si prepara ad accogliere una trentina di giovani musicisti dell'orchestra di fiati di Neusaß, cittadina bavarese, in un'iniziativa di gemellaggio che promette di arricchire culturalmente l'intera comunità.

I ragazzi tedeschi, di età compresa tra i 12 e i 20 anni, saranno ospitati per quattro giorni nelle case di famiglie bernezzesi. L'accoglienza coinvolgerà non solo i componenti della Banda musicale locale e gli allievi della scuola di musica "Bruno Delfino", ma anche semplici famiglie che hanno deciso di aprire le loro porte a questa esperienza di scambio internazionale.

Il programma prevede intense giornate di prove musicali: i giovani ospiti si esibiranno prima insieme agli allievi della "Bandina" e successivamente con l'intera Banda di Bernezzo. Ma non solo musica: i ragazzi avranno l'opportunità di scoprire le bellezze del territorio bernezzese e delle Langhe, grazie alla collaborazione del Consorzio "Castagna di Bernezzo", con un'escursione prevista per venerdì.

Il momento culminante del gemellaggio sarà il concerto di sabato 13 settembre alle ore 18, che vedrà esibirsi insieme le due formazioni sotto la direzione dei maestri Domenico Cera per la Banda di Bernezzo e Leonardo Dianori per l'orchestra di Neusaß.

L'evento musicale si inserisce nella "Festa di fine estate" organizzata dalla Pro Loco di Bernezzo, con la collaborazione dell'associazione "Grow up" e del "Bernezzo calcio", creando un'atmosfera di festa che coinvolgerà tutta la comunità.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per ricordare che a breve riprenderanno i corsi di strumento della scuola di musica "Bruno Delfino". Gli interessati potranno seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social ufficiali: Instagram, Facebook e YouTube.