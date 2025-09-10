Edizione locale
mercoledì 10 settembre
[Titolo]
Nuovo anno scolastico, l'assessore regionale Marco Gallo: "Ai ragazzi di Costigliole Saluzzo un augurio speciale nel nuovo polo realizzato con il Pnrr"
Mondovì, si torna a scuola: numerosi gli interventi sui plessi scolastici, il Comune: "Investimenti per il nostro futuro"
Ritorno sui banchi sotto la pioggia nelle scuole di Alba [FOTO]
Bra, benedizione dei bambini al Santuario tra sorrisi e solidarietà
Distanza minima dai cimiteri, Sobrero (Lista Civica Cirio): "Proposta di legge per deroghe più elastiche, molti comuni attendono risposte definitive da anni"
Don Ciotti compie 80 anni: la vignetta di Paparelli per il "prete di strada"
“Medioevo in famiglia” illumina i castelli di Serralunga d’Alba e Roddi il 20 e 21 settembre
Fossano, l’augurio del sindaco agli studenti: "Dal vostro entusiasmo la carica per affrontare al meglio il nuovo anno"
"Dolcemente viaggiare": l'Alto Tanaro in mostra a Ormea
Cronaca
La Corte d'Appello dà ragione a De Benedetti: "Salvini antisemita e xenofobo? Diritto di critica"
Attualità
Canale, questa notte riapre la Provinciale 929 per Torino, chiusa da giugno per lavori
Attualità
L'autunno in Piemonte? Più caldo della media, soprattutto nel mese di settembre
10 settembre 2025, 09:21
Don Ciotti compie 80 anni: la vignetta di Paparelli per il "prete di strada"
Danilo Paparelli
