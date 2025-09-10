Il Vallauri protagonista al Convegno UMI di Genova

Nella celeberrima cornice genovese tardobarocca dell’Albergo dei Poveri si è tenuto dal 4 al 6 settembre 2025 il XXXVIII Convegno della Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica dell’UMI, grazie al supporto del DIMA (Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova).

Il tema ed il titolo del Convegno particolarmente rinomato a livello nazionale e non solo è stato: “La matematica serve ancora? L’educazione matematica per una cittadinanza attiva, consapevole e critica”. Il Convegno che è stata un'importante e ghiottissima occasione di confronto con ricercatori e insegnanti di matematica ha offerto una palette di varie declinazioni della matematica e non solo, infatti oltre alle conferenze plenarie, c’è anche stata l'opportunità di partecipare a laboratori e spazi di approfondimento.

Nel programma dei laboratori dedicati alla Matematica nelle scuole superiori è stato particolarmente seguito ed apprezzato quello organizzato, presentato e gestito con elegante scioltezza dalla Prof.ssa Liuba Ballocco dell’IIS “G. Vallauri” di Fossano intitolato “Disfide matematiche: dagli algebristi del 1500 all'IA”, un titolo interessante, sfidante e quanto meno attraente che mette in confronto scienza matematica barocca e scienza moderna. Ma cos’erano le disfide matematiche?

Nel XVI secolo, l'Italia fu teatro di epiche sfide intellettuali, le cosiddette disfide matematiche. Non si trattava di tornei cavallereschi, ma di duelli a suon di equazioni e numeri in cui i matematici si sfidavano a risolvere problemi complessi, in particolare equazioni di terzo grado. Il premio? La fama, il prestigio e soprattutto la dimostrazione della propria superiorità intellettuale. Se le disfide del '500 erano limitate a pochi eruditi, oggi la competizione nello sviluppo dell'IA è una corsa globale che coinvolge nazioni, università e aziende.

La posta in gioco non è solo la fama, ma il controllo di tecnologie che potrebbero ridefinire il futuro. La prof.ssa Ballocco che collabora ormai da diversi anni con il Centro PRISTEM Università “L. Bocconi” di Milano ha perfettamente centrato il focus così presentato nel suo abstract : «Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole oneste, crea l'abitudine ad una convivenza civile molto di più che non lunghe prediche di educazione civica», Lucio Lombardo Radice. Il percorso interdisciplinare ormai spesso celebrato ed incensato dalla stampa cuneese e non solo, viene proposto da quattro anni alla classe 2^A indirizzo tecnologico meccanico dell’IIS “G. Vallauri”, Fossano (Cn).

Il cuore delle attività riguarda i duelli in cui i matematici italiani del Cinquecento si sfidavano di fronte a folle di spettatori. Viene allestita una disfida matematica rivolta a quattro squadre secondo uno schema a eliminazione diretta. I quesiti sono estratti prevalentemente da fonti storiche. Una novità introdotta nell’ultima edizione è un’attività di approfondimento legata all’IA. Al termine delle varie fasi della disfida, si propone agli allievi di sfidare l’IA sottoponendole gli stessi quesiti da loro affrontati nelle disfide matematiche.

I ragazzi “salgono in cattedra” analizzando e correggendo le risposte dell’IA, confrontando anche le soluzioni generate da differenti IA.” Ormai i lettori attenti della stampa cuneese e non solo sono a conoscenza della passione che la professoressa Ballocco inserisce nei suoi lavori, nelle sue disfide matematiche ormai quadriennali e non ci resta che dire “Ad maiora, Liuba e grazie dal Vallauri”.