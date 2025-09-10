Uni3 Castagnito: il programma delle lezioni per il 17° anno accademico

Uni3 Castagnito apre le porte a tutti con un ricco calendario di lezioni gratuite per l’anno accademico 2025/2026. La storica università per tutti propone incontri quindicinali il martedì pomeriggio, dedicati a temi di interesse pratico e culturale, presso la Biblioteca Comunale di Castagnito.

Il coordinatore Gianni Persano presenta un programma variegato, che spazia dalla cucina autunnale alla gestione del sonno, dall’intelligenza artificiale alla simbologia musicale, con docenti qualificati tra i quali Franco Astegiano, Alessandra Borio, Valentina Blengini e Anna Maria Maunero. Le lezioni si terranno dalle 15 alle 17 circa e non richiedono alcun titolo di studio per l’iscrizione.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno del Comune di Castagnito, Arci Bra UniTre, Regione Piemonte e Fondazione CRC, vuole valorizzare lo spirito di apprendimento aperto a tutte le età e interessi, promuovendo convivialità e crescita personale nella comunità locale. Chi volesse iscriversi o ricevere informazioni può rivolgersi al Municipio di Castagnito o all’Arci Bra UniTre, come specificato nel materiale informativo.