Calcio e solidarietà: dalla Granda un gol per i bambini in difficoltà

Quando lo sport incontra la solidarietà il risultato finale è sempre una vittoria. La provincia Granda nei giorni scorsi è stata teatro di una encomiabile manifestazione sportiva a scopo benefico: un torneo di calcio diviso in due categorie, over 50 e over 60, il cui ricavato è servito a sostenere la "Dynamo Camp", una realtà che accoglie bambini con patologie complesse.

La manifestazione è stata organizzata dalla "Over 50 Football Club Provincia Granda", gruppo sportivo non nuovo a iniziative solidali. Il torneo ha trasformato due giornate di sport in un gesto concreto di vicinanza e generosità. A fare da cornice, gli stadi Paschiero di Cuneo e Gasco di Mondovì, che hanno visto sfidarsi dieci formazioni provenienti da diverse regioni italiane. Il tutto all'insegna dell'impeccabile accoglienza organizzata da Ezio Dho, Alfio Baudino e del loro collaudato team.

Non è mancato il supporto delle istituzioni locali, con l’Assessore allo Sport Valter Fantino e il Sindaco, nonchè presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che ha rafforzato il valore di un evento andato ben oltre l'aspetto sportivo. Per la cronaca, ma solo per la cronaca, il primo posto per la categoria over 50 se l'è aggiudicato il Mondovì 87, mentre il Cuneo ha trionfato nella categoria over 60. Ma mai come in questa occasione, tuttavia, la vittoria è da condividere tra tutti i partecipanti, protagonisti indiscussi di un gesto di grande amore.

"Vogliamo rivolgere un sentito grazie agli sponsor dell'evento: la ditta Levabolli Cuneo di Raimondo Ivano, la macelleria Salumeria Cavallo di Cuneo, Ramondetti Impianti di Pianfei, la BV Spumablock SRL di Beinette, l'Autocarrozzeria Neri di Trinita’ , Il Podio di Cuneo, e l' All Clean di Damilano di Fossano" - ci tengono a far sapere gli organizzatori - "Tutti partner fondamentali nel sostenere concretamente la nostra iniziativa. Le prossime tappe ci vedranno impegnati sui campi di Bisceglie (BAT), Padova e Frabosa sottana, ma sempre all’insegna del cuore."