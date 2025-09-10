Arcieri dell'Elice di Cuneo protagonisti nel Fossanese: 14 podi al Memorial "Dado" Toti

Una giornata da incorniciare per gli Arcieri dell'Elice di Cuneo, che, domenica 7 settembre, hanno dominato la scena agonistica a Fossano.

In diciassette hanno impugnato l'arco per partecipare alla gara interregionale 18m outdoor, il IV Memorial "Dado" Toti, portando a casa un bottino impressionante: undici podi individuali e tre piazzamenti a squadre.

La categoria Arco Olimpico Senior Maschile (OL SM) è stata un vero e proprio trionfo. Gli atleti cuneesi si sono presi l'intero podio: Enrico Tosello ha conquistato la medaglia d'oro, seguito da Paolo Del Grande (argento) e Marco Musto (bronzo). Insieme, i tre hanno anche vinto la medaglia d'oro nella gara a squadre.

Anche le donne hanno dato spettacolo. Nella categoria Arco Olimpico Senior Femminile (OL SF), Paola Gioanetti si è aggiudicata il primo posto, con la compagna di squadra Sara Pecollo subito dietro al secondo. Grandi risultati anche per le atlete della categoria Arco Olimpico Master Femminile (OL MF), con Gabriella Sasia che ha conquistato l'oro e Natalia Franco l'argento. Le due, insieme a Caterina Melis, hanno conquistato il gradino più alto del podio anche nella gara a squadre.

Le medaglie non sono finite qui. Kevin Giordana ha conquistato l'oro nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile (OL AM). Lo stesso Giordana, insieme a Nicolò Parola e Andrea Violino, ha contribuito a un'ottima performance di squadra, guadagnando un meritato secondo posto.

Un altro primo posto è stato ottenuto da Leonardo Ramonda nella categoria Arco Compound Ragazzi Maschile (AC RM), mentre Remo Sfondrini ha raggiunto il secondo gradino del podio nella categoria Arco Nudo Master Maschile (AN MM). Tra le donne, Giada Parola ha trionfato nella categoria Arco Nudo Junior Femminile (AN JF).

Oltre ai numerosi podi, la squadra ha dimostrato una crescita costante in ogni categoria. Nonostante non abbiano raggiunto il podio, atleti come Mauro Mandrile (Arco Olimpico Master Maschile), Caterina Melis (Arco Olimpico Master Femminile), Aurora Maria Tosello (Arco Olimpico Ragazze Femminile) e Flavio Paradiso (Arco Nudo Master Maschile) hanno dimostrato con i loro quarti posti l'impegno e la dedizione che contraddistinguono l'intera società cuneese. I risultati di questa domenica testimoniano il grande lavoro svolto da atleti e tecnici, proiettando gli Arceri dell'Elice verso successi ancora più grandi.