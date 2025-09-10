ASD Saben Roller Team: riprendono a Roccavione i corsi di pattinaggio artistico a rotelle

Tutto pronto per la ripresa dei corsi di pattinaggio artistico a rotelle al palazzetto dello sport di Roccavione. Saranno organizzati dall'ASD Saben Roller Team, associazione che opera da diversi anni a Cuneo.

I corsi d'avviamento inizieranno lunedì 29 settembre e termineranno ad inizio giugno: sono rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Si svolgeranno il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18..

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numero 3342406918 (Stefano Barale) o 3289173422 oppure scrivere una mail a: sabenrollerteam@gmail.com