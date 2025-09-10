Europe Triathlon Youth  Championships  Festival: Iris Acri del Cuneo 1198 nella spedizione azzurra

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, a Kitzbuhel (Austria) torna l’Europe Triathlon Youth Championships Festival.

Saranno sette gli azzurri – quattro ragazze e tre ragazzi – che rappresenteranno l'Italia nella rassegna giovanile della categoria youth in questa edizione 2025 , diventata un importante appuntamento dal 2016 con la prima edizione a Tiszaujvaros. Dopo la prima edizione ungherese e le due ultime edizioni a Banyoles, la rassegna internazionale giovanile che torna in Austria a Kitzbhuel annovera anche le edizioni a Panevezys, Loutraki, Alanya e La Baule.

Il format è confermato con la prima giornata di gare dedicata alle semifinali individuali, mentre sabato andranno in scena le finali, domenica chiusura con la staffetta mista.

Le azzurre in gara saranno Iris Acri (Cuneo 1198), Rebecca Gava (Silca Ultralite), Chiara Guarisco (Doria Nuoto Loano 2000) e Alice Ventre (Valdigne Triathlon).

Per gli uomini invece, in gara Giuseppe Basta (Minerva Roma), Ludovico Trincheri (Doria Nuoti Loano 2000) e Alessandro Villa (CUS Pro Patria Milano).