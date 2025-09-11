UE, Coldiretti Cuneo: "Parole della Von der Leyen si scontrano con il taglio del 20% ai fondi agricoli"

Le parole pronunciate dalla Presidente Ursula Von der Leyen sull’importanza di difendere gli interessi degli agricoltori europei si scontrano impietosamente con la realtà delle misure promosse dalla sua Commissione UE, che colpiscono duramente proprio il settore agricolo, dal taglio del 20% dei fondi della PAC alla stipula di accordi commerciali come quello tra UE e Mercosur senza far valere il principio di reciprocità delle regole. È il commento di Coldiretti Cuneo al discorso sullo stato dell’Unione pronunciato a Bruxelles dalla Presidente dell’Esecutivo europeo.

“L’esaltazione del ruolo degli agricoltori rispetto alla sicurezza alimentare europea – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – è assolutamente incompatibile con la proposta di riduzione del bilancio della Politica agricola comune che rischia di segnare la fine della stessa PAC. Altrettanto assurdo è affermare di aver evitato la concorrenza sleale delle importazioni dei prodotti agricoli e alimentari da Paesi terzi come nell’accordo Mercosur, che rappresenta la negazione assoluta del principio di reciprocità”.

“Manca anche un ripensamento critico del Green Deal, eredità di Timmermans, che viene anzi esaltato senza riconoscere le gravissime conseguenze che ha provocato in termini di competitività soprattutto per il settore agricolo che, invece, – sostiene Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo – dovrebbe avere un ruolo propositivo centrale nella transizione verde. Al contrario, i servizi della Commissione non hanno mostrato nessuna apertura nei confronti dei biocarburanti, vero strumento competitivo per molti Paesi europei per il raggiungimento della neutralità tecnologica”.