Al via la stagione di raccolta funghi: ecco regole e modalità nei territori dell'Unione montana valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e alla valle Bormida

L'Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida con sede a Ceva, in Via Case Rosse 1, ha aggiornato le direttive per la raccolta dei funghi epigei spontanei per l'anno 2025.

Le disposizioni, in applicazione della Legge Regionale n° 24 del 17 dicembre 2007 e successive modifiche, definiscono le modalità per ottenere i titoli di raccolta e le regole da seguire per tutti gli appassionati.



Tipi di titolo e costi



Il "titolo di raccolta" si identifica con la ricevuta del pagamento e ha validità per l'anno solare in corso su tutto il territorio della Regione Piemonte. Il costo del titolo annuale è di 30 euro.

Per i residenti nei Comuni dell'Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida è disponibile un titolo alternativo valido unicamente sul territorio di competenza dell'Ente, al costo annuale di 20 euro.

In entrambi i casi è possibile effettuare un versamento unico che copra fino a tre annualità.



In aggiunta, sono disponibili titoli a validità limitata (su tutto il territorio regionale):

- Giornaliero: 5 euro

- Settimanale: 10 euro



La ricevuta del versamento, insieme a un documento d'identità valido, deve essere esibita su richiesta del personale di vigilanza.

Non è più necessario apporre marche da bollo sulla ricevuta.

I minori di 14 anni possono raccogliere funghi gratuitamente, a patto che siano accompagnati da una persona maggiorenne in possesso di un titolo valido. Il numero massimo di minori è di 2 per ogni adulto.



Modalità di pagamento e voucher



IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE UNICAMENTE IN MODALITÀ ELETTRONICA ATTRAVERSO IL SISTEMA PAGO PA.

È possibile effettuare il versamento in due modalità:

- Tramite link dedicato:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=93054070045

- Collegandosi al sito web dell’Ente ( https://www.unionemontanaceva.it/ ) e seguendo i seguenti passaggi:

1) Selezionare l’accesso PAGO PA nel homepage.

2) Selezionare "pagamento spontaneo"

3) Indicare nei dati di pagamento:

- Servizio: “Tesserini Funghi”

- Causale:

Per l’annuale: "I.r. 24/2007 titolo raccolta funghi anno 2025"

"I.r. 24/2007 titolo raccolta funghi anni 2025/2026/2027 (se fatto per più annualità)

Per il giornaliero: "I.r. 24/2007 titolo raccolta funghi valido il giorno ….”

Per il settimanale: "I.r. 24/2007 titolo raccolta funghi valido dal giorno…. al giorno….”

-Importo……..

4) Indicare le proprie generalità.

In alternativa al pagamento elettronico, è prevista la possibilità di acquistare voucher giornalieri (€5) e settimanali (€10) presso gli esercizi commerciali convenzionati individuati dai singoli Comuni del territorio dell'Unione.



Regole e divieti per la raccolta



Per una raccolta responsabile e sostenibile, l'Unione Montana ha definito alcune regole fondamentali e divieti:



• La quantità giornaliera massima di funghi che può essere raccolta è di 3 kg.

• I funghi raccolti devono essere conservati in contenitori che ne consentano la diffusione delle spore. È severamente vietato l'uso di contenitori in plastica.

• È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare il terreno o il micelio del fungo.

• È proibita la distruzione volontaria dei funghi, anche se non commestibili o velenosi.





La raccolta è vietata:

• Nei castagneti da frutto pascolati o sfalciati (salvo che al proprietario).

• Nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni.

• Nei terreni privati segnalati con apposita indicazione.

• Nei fondi chiusi (recinzioni, staccionate…).

Per ulteriori chiarimenti e dettagli, contattare direttamente gli Uffici dell’Unione Montana di Ceva al numero 0174/705600 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo : unimontceva@unionemontanaceva.it