“Local march for Gaza”: Trinità aderisce sabato 27 settembre alla mobilitazione in aiuto delle vittime palestinesi

Trinità è uno dei comuni aderenti alla “Local march for Gaza”: la marcia per lanciare un messaggio di pace e di solidarietà per il popolo palestinese, chiedendo azioni concrete al governo italiano.

La mobilitazione che coinvolgerà i trinitesi sarà sabato 27 settembre, con la partenza fissata alle 10 da piazza Umberto I.

“Cittadini sconvolti dal genocidio in corso a Gaza stanno percorrendo cammini e sentieri, facendo tappa nei paesi per incontrare la popolazione, le associazioni, le amministrazioni comunali. Camminare, incontrarsi, guardarsi negli occhi, concedersi un tempo e uno spazio fisico per parlare e sentire insieme, è il primo passo da fare”: recita l’iniziativa umanitaria.

Trinità vuole pubblicamente sostenere e lanciare il cessate il fuoco permanente a Gaza e nei territori occupati della Cisgiordania.

Parallelamente alle marce sul territorio, da qualche tempo è attiva la “Global Sumud Flotilla”: un'iniziativa umanitaria internazionale portata avanti dalla società civile nella seconda metà del 2025, con l'obiettivo anche in questo caso di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza, rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese affetta da carestia e stabilire un corridoio umanitario. Si tratta di una flottiglia, composta da più di 50 barche e partecipanti provenienti da 44 paesi, che è salpata a fine agosto con convogli in partenza dai porti di Barcellona, Genova, Malesia, Tunisi, Catania e Grecia verso Gaza, per sostenere i palestinesi.