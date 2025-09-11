Verzuolo accoglie gli amici argentini di Arroyito

In occasione del 22esimo anniversario del gemellaggio con la Città di Arroyito, in Argentina in Provincia di Córdoba, il Comune di Verzuolo si prepara ad accogliere un gruppo di argentini con diversi appuntamenti tra l'11 e il 15 settembre 2025.

In particolare, in seguito all'arrivo dei cittadini di Arroyito, stasera, giovedì 11 settembre, nel tardo pomeriggio di oggi si terrà un momento istituzionale nella Sala Consiliare sita al 2° piano del Municipio di Verzuolo.

Inoltre, venerdì 12 settembre alle ore 20, il sindaco di Arroyito, insieme all'amministrazione verzuolese, parteciperà alla solenne Processione del Santo Nome di Maria.

“Accogliere i gemellati è un'occasione di festa, ma anche di riflessione sull'importante e attuale tema delle migrazioni – dichiara l'assessore alla Cultura e all’inclusione, Laura Lovera –. Consolidare i legami che uniscono le due città, nonostante la distanza, è un'opportunità che l'amministrazione verzuolese è felice di realizzare. Ringraziamo infine le associazioni verzuolesi per la preziosa collaborazione e le strutture presenti sul territorio che accoglieranno i cittadini argentini”.



