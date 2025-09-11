Lutto a Cervere: è scomparsa Margherita Amberto, madre del senatore Giorgio Maria Bergesio

Grande commozione a Cervere per la scomparsa di Margherita Amberto ved. Bergesio, madre del senatore Giorgio Maria Bergesio, avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, proprio il giorno dopo aver festeggiato il suo 95° compleanno. Ne danno il triste annuncio i figli Giulia, Anna con Ugo, Giorgio con Ilaria, oltre ai nipoti Daniele, Cecilia, Francesca e Virginia, parenti e amici, che le danno l’ultimo saluto con dolore e affetto.

I funerali verranno celebrati sabato 13 settembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Grinzano di Cervere, partendo dall’abitazione di via della Chiesa. Il Santo Rosario sarà recitato venerdì sera nella casa di famiglia. Messe di suffragio saranno celebrate anche nelle settimane successive, tra cui la Settima giovedì 18 settembre alle ore 20 e la Trigesima sabato 11 ottobre alle ore 10.

Al dolore della famiglia si uniscono numerose realtà istituzionali e associative. Tra i messaggi di cordoglio spiccano quello del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Porro Cervere, di cui è presidente il senatore Bergesio; la Pro Loco Amici di Cervere; il Comune di Cervere con il sindaco, l’amministrazione e tutta la comunità; il Comune di Fossano con la giunta e il consiglio comunale. Hanno espresso vicinanza anche il Consorzio Irriguo Naviglio Pertusata, la Coutenza Canali ex demaniali della Pianura Cuneese e la Coutenza ex Canale Demaniale Pertusata.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari, al senatore Bergesio e a tutti i parenti in questo momento di dolore, nel ricordo della dolcezza, dell’esempio e della fede di Margherita Amberto.