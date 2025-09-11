La madre del giovane albese aggredito a Sanremo scrive agli agenti. In un video l’assalto a calci e pugni [VIDEO]

Una lettera per ringraziare gli agenti di Polizia che hanno consentito di individuare gli aggressori del figlio. E’ quanto diffuso dalla signora Silvana, madre del 21enne albese picchiato nella notte di domenica scorsa a Sanremo.

“Con questa lettera – scrive la donna alla Polizia di Sanremo, attraverso il suo avvocato Matteo Ponzio - desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il personale della Polizia di Stato intervenuto con prontezza, professionalità e umanità in una situazione che, per me e per mio figlio, ha rappresentato un vero e proprio incubo.

"Allo stesso tempo – prosegue –, sento il dovere di porgere le mie più sincere scuse per la reazione impulsiva che ho avuto all’arrivo in pronto soccorso, quando vi ho visti presenti. Ero sotto shock, sconvolta alla vista di mio figlio insanguinato, ferito, e colpito nella sua dignità e nella sua fragilità, e mi sono lasciata travolgere dall’angoscia e dalla rabbia. Vi chiedo di comprendere: non era assolutamente mia intenzione mancarvi di rispetto”.

“Oggi – dice ancora - con più lucidità, voglio ringraziarvi per il lavoro svolto fin dai primi momenti e per il materiale raccolto, che è stato fondamentale per identificare gli aggressori e che ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto. Quel video è diventato, per me, una forma di giustizia e di verità, e il fatto che sia stato acquisito con tempestività mi dà fiducia nel percorso che ci aspetta".

"Grazie per il vostro impegno, la vostra presenza e per l’umanità che avete dimostrato anche nei momenti più difficili. Vi auguro buon lavoro, con la speranza che nessuna madre debba più trovarsi nella mia situazione”.