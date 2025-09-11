 / Economia

Economia | 11 settembre 2025, 06:02

I conti di NewPrinces: nel primo semestre dell’anno utili in crescita a 22,2 milioni

Il presidente Mastrolia: "Acquisizioni di Diageo, Plasmon e Carrefour Italia daranno nuova energia al nostro percorso di crescita"

In via di perfezionamento il passaggio di Diageo sotto la proprietà di NewPrinces Spa

Nel primo semestre 2025 NewPrinces ha conseguito ricavi consolidati pari a 1,31 miliardi rispetto 1,36 miliardi dell’analogo periodo 2024, a parità di perimetro di consolidamento.

I volumi di vendita sono risultati stabili: la riduzione dei prezzi, legata alla normalizzazione del mercato, è stata compensata dal calo dei costi delle materie prime, con effetti positivi sui margini.

L'Ebitda consolidato adjusted è stato pari a 104,6 milioni, in crescita del 16,5% rispetto a 89,8 milioni dei primi sei mesi dell’anno passato , a parità di perimetro di consolidamento, con un margine dell’8% rispetto a 6,6% nel primo semestre 2024.

Ebit più che raddoppiato pari a 52,8 milioni (+116,5% rispetto al primo semestre 2024) e utile netto consolidato pari a 22,2 milioni, in crescita di 23,5 milioni rispetto alla perdita di 1,3 milioni del primo semestre 2024. Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2025 pari -285 milioni, in netto miglioramento rispetto ai -346,2 milioni al 31 dicembre 2024.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025: l’aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l’efficacia delle scelte strategiche intraprese - commenta il presidente Angelo Mastrolia (nella foto sotto) - a un anno dall’acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti: l’integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie”. 

"Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza, Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia, che saranno perfezionate a breve. Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale”, conclude Mastrolia. (Abr/Adnkronos)

