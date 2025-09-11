I conti di NewPrinces: nel primo semestre dell’anno utili in crescita a 22,2 milioni

Nel primo semestre 2025 NewPrinces ha conseguito ricavi consolidati pari a 1,31 miliardi rispetto 1,36 miliardi dell’analogo periodo 2024, a parità di perimetro di consolidamento.

I volumi di vendita sono risultati stabili: la riduzione dei prezzi, legata alla normalizzazione del mercato, è stata compensata dal calo dei costi delle materie prime, con effetti positivi sui margini.

L'Ebitda consolidato adjusted è stato pari a 104,6 milioni, in crescita del 16,5% rispetto a 89,8 milioni dei primi sei mesi dell’anno passato , a parità di perimetro di consolidamento, con un margine dell’8% rispetto a 6,6% nel primo semestre 2024.

Ebit più che raddoppiato pari a 52,8 milioni (+116,5% rispetto al primo semestre 2024) e utile netto consolidato pari a 22,2 milioni, in crescita di 23,5 milioni rispetto alla perdita di 1,3 milioni del primo semestre 2024. Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2025 pari -285 milioni, in netto miglioramento rispetto ai -346,2 milioni al 31 dicembre 2024.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025: l’aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l’efficacia delle scelte strategiche intraprese - commenta il presidente Angelo Mastrolia (nella foto sotto) - a un anno dall’acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti: l’integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie”.

"Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza, Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia, che saranno perfezionate a breve. Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale”, conclude Mastrolia. (Abr/Adnkronos)