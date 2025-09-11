L’Assemblea dei Geometri al Castello di Grinzane Cavour

L’8 settembre 2025 il prestigioso Castello di Grinzane Cavour ha ospitato l’Assemblea generale ordinaria del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, alla presenza di autorità civili, istituzionali e rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.

La giornata condotta dal Presidente Geom. Carlo Cane e Segretario Massimiliano Dutto si è aperta con i saluti istituzionali: dal videomessaggio del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore Marco Gallo, agli interventi del senatore Giorgio Maria Bergesio, del presidente della Provincia Luca Robaldo, dei sindaci di Alba e Grinzane Cavour, Alberto Gatto e Gianfranco Garau, e del presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino. Significativa anche la presenza del presidente del Consiglio Nazionale Geometri Paolo Biscaro, del rappresentante della Cassa nazionale Ilario Tesio, e di numerosi delegati di Ordini, Collegi professionali piemontesi e delle regioni limitrofe e numerose istituzioni territoriali.

Durante l’Assemblea è stata presentata la relazione di fine mandato, che ha evidenziato i risultati raggiunti negli ultimi quattro anni: formazione, sostegno ai CAT provinciali, attività di orientamento scolastico e università, impegno sulle nuove normative edilizie e sulla transizione energetica.

Tra i momenti più significativi, l’avvio delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2025-2029 e la consegna dei riconoscimenti ai geometri iscritti all’Albo da 40, 50 e 60 anni, insieme a premi speciali destinati a professionisti, studenti e istituzioni che hanno contribuito alla crescita della categoria.

L’Assemblea ha rappresentato un’occasione di confronto e di celebrazione, riaffermando il ruolo del Collegio dei Geometri di Cuneo come punto di riferimento per la comunità professionale e per il territorio.

Premiati

Claudio Allocco, Primo Ceccarelli, Valerio Meiranesio, Giuseppe Moscone, Michelino Perno, Guido Molineris. Geometri iscritti all’Albo da 60 anni: Giovanni Viglietti.

