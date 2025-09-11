Tutti pazzi per le offerte di Europrezzi 2.0

Con Europrezzi 2.0, arredare e rendere più accogliente la tua casa non è mai stato così conveniente! Scopri le promozioni esclusive disponibili fino ad esaurimento scorte e approfitta dei prezzi imbattibili.
Novità e Occasioni da non perdere:
- Set da giardino completi: a soli €99,00. Perfetti per vivere al meglio i tuoi spazi esterni durante le belle giornate.
- Paraspifferi a costine tipo velluto (90 cm): solo €5,00. Ideali per risparmiare energia e mantenere la casa calda.
- Giochi di società assortiti: divertimento garantito per tutta la famiglia, a partire da €5,00.
- Vol au vent Matilde Vicenzi 100 g: golosi e pronti per i tuoi aperitivi, a soli €1,00.
- Risma carta 500 fogli a soli € 3.90
- Assortimento di tappeti e passatoie: ampia scelta di stili e colori, a partire da €5,00.
Dove Trovarci?
Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:
- GENOLA – Via Frassinetto 5
- SALUZZO – Via Cuneo 12
- POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
- RIVAROLO – Corso Re Arduino 83
Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Europrezzi 2.0 è sinonimo di qualità, convenienza e assortimento!