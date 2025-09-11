 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 11 settembre 2025, 08:00

Tutti pazzi per le offerte di Europrezzi 2.0

Con Europrezzi 2.0, arredare e rendere più accogliente la tua casa non è mai stato così conveniente! Scopri le promozioni esclusive disponibili fino ad esaurimento scorte e approfitta dei prezzi imbattibili.

Novità e Occasioni da non perdere:

  • Set da giardino completi: a soli €99,00. Perfetti per vivere al meglio i tuoi spazi esterni durante le belle giornate.

Set da giardino completi: a soli €99,00. Perfetti per vivere al meglio i tuoi spazi esterni durante le belle giornate.

  • Paraspifferi a costine tipo velluto (90 cm): solo €5,00. Ideali per risparmiare energia e mantenere la casa calda.

Paraspifferi a costine tipo velluto (90 cm): solo €5,00. Ideali per risparmiare energia e mantenere la casa calda

  • Giochi di società assortiti: divertimento garantito per tutta la famiglia, a partire da €5,00.

Giochi di società assortiti: divertimento garantito per tutta la famiglia, a partire da €5,00

  • Vol au vent Matilde Vicenzi 100 g: golosi e pronti per i tuoi aperitivi, a soli €1,00.

Vol au vent Matilde Vicenzi 100 g: golosi e pronti per i tuoi aperitivi, a soli €1,00

  • Risma carta 500 fogli a soli € 3.90

Risma carta 500 fogli a soli € 3.90

  • Assortimento di tappeti e passatoie: ampia scelta di stili e colori, a partire da €5,00.

Assortimento di tappeti e passatoie: ampia scelta di stili e colori, a partire da €5,00
 

Dove Trovarci?

Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:

  • GENOLA – Via Frassinetto 5
  • SALUZZO – Via Cuneo 12
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Europrezzi 2.0 è sinonimo di qualità, convenienza e assortimento!

Set da giardino completi: a soli €99,00

Set da giardino completi: a soli €99,00

Paraspifferi a costine tipo velluto (90 cm)

Paraspifferi a costine tipo velluto (90 cm)

Giochi di società assortiti

Giochi di società assortiti

Vol au vent Matilde Vicenzi 100 g

Vol au vent Matilde Vicenzi 100 g

Risma carta 500 fogli

Risma carta 500 fogli

Assortimento di tappeti e passatoie

Assortimento di tappeti e passatoie

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium