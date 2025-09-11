Alba: l’Amministrazione ha ricevuto i pettorali per partecipare a Corri sotto le Torri Alba nel Cuore

Il sindaco Alberto Gatto, gli assessori Davide Tibaldi e Roberto Cavallo e il comandante della Polizia municipale Antonio Di Ciancia, hanno ricevuto i pettorali per partecipare a Corri sotto le Torri Alba nel Cuore, la manifestazione sportiva podistica albese in programma domenica 14 settembre. A consegnarli l’ideatore dell’evento Massimo Casagrande.

Si tratta di una corsa non competitiva su un percorso tutto cittadino che comprende anche una camminata e una anteprima per i giovanissimi su un giro breve. La prima edizione risale al 2008.

Il ritrovo è alle 8,30 in piazza Garibaldi: alle 9,40 ci sarà la partenza under 14, alle 10 la corsa e, a seguire, la camminata possibile su un percorso di 8 o 4 chilometri, anche in compagnia del proprio cane. L’arrivo, come da tradizione, è in piazza Risorgimento.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi: “Corri sotto le Torri Alba nel Cuore è molto più di una corsa podistica: è un appuntamento che riesce ad appassionare non solo atleti e sportivi, ma anche i più piccoli con il percorso dedicato agli under 14 e le famiglie e persino i nostri amici a quattro zampe grazie alla camminata. A nome dell’Amministrazione, vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: grazie al loro impegno, Corri sotto le Torri continua a crescere e a coinvolgere sempre di più la comunità”.



