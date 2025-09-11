Bagnolo Piemonte celebra  la “Giornata Provinciale del Caduto e del Disperso”e il Raduno dei Fanti

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la “Giornata Provinciale del Caduto e del Disperso” e il Raduno dei Fanti, diventati ormai un appuntamento fisso per la seconda domenica di settembre a Bagnolo, tornano con un ricco programma di celebrazioni. L’evento è organizzato dalle sezioni bagnolesi e dal Comitato Provinciale di Cuneo dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e dell’Associazione Nazionale del Fante, con il patrocinio di: Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, Provincia di Cuneo e Comune di Bagnolo Piemonte.

La manifestazione si terrà domenica 14 settembre e prenderà il via alle ore 9.30 con il ritrovo davanti al Municipio per la registrazione delle associazioni e un rinfresco di benvenuto.

Alle ore 10 inizierà la sfilata per le vie cittadine, aperta dal Complesso Bandistico Bagnolese.

Sono previste soste al Monumento al Fante, per l’alzabandiera e la deposizione di una corona, e presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, dove verranno resi omaggi floreali e accesa una candela nella Cappella dei Caduti della Guerra 1915-18.

Alle 10:30 sarà celebrata la messa dal cappellano provinciale delle Famiglie dei Caduti, don Aldo Mainero, con la lettura delle preghiere del caduto e del fante.

Dopo la celebrazione, il corteo proseguirà fino al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, con alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti e dei Dispersi.

Seguiranno i saluti del vicepresidente nazionale delle Famiglie dei Caduti, Chiaffredo Maurino, del presidente sezionale e provinciale dell’Associazione del Fante, Michelangelo Falco, e gli interventi del sindaco Roberto Baldi e delle autorità presenti. L’orazione ufficiale sarà affidata al presidente regionale onorario delle Famiglie dei Caduti, comm. Bruno De Marco.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale al Ristorante La Bergera, per il quale sarà ancora possibile prenotarsi nella mattinata, al momento dell’iscrizione delle associazioni.