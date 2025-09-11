“L'Italia non ha futuro”: a Savigliano la presentazione del libro di Giovanni Luigi Bordone



Sabato 13 settembre, alle 11, presso la Torre civica di piazza Santa Rosa a Savigliano, è in programma la presentazione del libro “L'Italia non ha futuro – Ultima chiamata per gli Italiani?”, di Giovanni Luigi Bordone.

L'opera è un saggio sulla situazione attuale del nostro Paese, dal punto di vista di un saviglianese che ha lavorato e vissuto in diverse parti del mondo.

«Nel libro – spiega l'autore – parlo a chi si sente ateo ma va alla messa di mezzanotte, a chi non vorrebbe andarsene da casa sua, né al nord né all'estero, ma a casa sua non c'è lavoro, solo grane, zero prospettive. Penso a chi nasce in Italia, ci cresce, ci campa, e si sente dire che non è e non sarà mai italiano. Penso a tutti quelli che votano a sinistra ma non ne possono più di farsi scippare da bande di delinquenti, e di avere paura, e di non sentirsi al sicuro. Parlo di chi rispetta le scelte altrui, tutte quante, e non ne può più di non poterlo dire ad alta voce, e di chi non si sente a suo agio con la propria natura e non capisce perché agli altri dia tanto fastidio. Penso a chi vota destra ma ogni tanto si fuma una canna […]. Penso a chi vorrebbe innovare, a chi vorrebbe cambiare le cose e non ci riesce. Penso a chi sta chiudendo, a chi lo deve fare per forza, e a chi lo ha già fatto. A chi vuole andarsene dall'Italia, a chi se ne è già andato».

«È per loro che scrivo – aggiunge Bordone –. Per chiunque si chieda se l'Italia sia davvero spacciata. Unavviso: questo libricino è pieno zeppo di “truismi”, verità così ovvie e così scontate che (in teoria) non servirebbe neanche dirle».

L'ingresso alla presentazione è libero.