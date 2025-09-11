Trinità e lo spettacolo di fine anno de “Gli Instabili”: “Scene di teatro” del regista e attore Marco Sapino

Venerdì 19 settembre, alle 21, al teatro Garavagno di Trinità di via Cavallina, 1 torna in scena la compagnia teatrale locale "Gli Instabili" della presidente Gianna Giubergia. Presenterà lo spettacolo "Scene di teatro", ideato dall'attore Marco Sapino, regia Marco Sapino.

“Quello che verrete a vedere non è semplicemente uno spettacolo: è il frutto di un anno di lavoro, di scoperte, di emozioni condivise. Abbiamo affrontato un percorso di scuola di teatro che ci ha insegnato nono solo le tematiche della recitazione, ma soprattutto l'arte di costruire un personaggio. – commenta la stessa compagnia - Un personaggio non nasce solo dalle parole scritte su un copione: prende vita quando l'attore mette dentro le proprie emozioni, i propri ricordi, le proprie esperienze. È lì che diventa autentico”.

Per chiudere, gli Instabili manifestano i loro pensieri vissuti durante tutta la stagione, che culminano con questo spettacolo di fine anno: “Quest'anno abbiamo viaggiato attraverso la storia del teatro, partendo dai grandi classici ci hanno insegnato la forza del mito e della tragedia- fino al teatro moderno, che ci parla di noi, della società in cui viviamo e delle nostre contraddizioni. Ogni scena che vedrete è dunque il risultato di questo cammino: un esercizio, un esperimento, un piccolo vezzo di verità che ognuno di noi ha provato a portare sul palco. Vi invitiamo, quindi, ad accompagnarci in questo viaggio, con lo stesso spirito con cui noi lo abbiamo affrontato: curiosità, passione e tanta voglia di metterci in gioco. Lasciate che ringraziamo per la professionalità, il coinvolgimento, la pazienza e l'entusiasmo il nostro maestro e attore Marco Sapino e con lui le due impareggiabili attrici Angela Di Tria e Rosy Fiorillo”.