Buon successo per la serata organizzata dal Circolo Fratelli d’Italia di Bra

Riceviamo e pubblichiamo:

Serata pienamente riuscita, quella organizzata dal Circolo Fratelli d’Italia di Bra, guidato dal suo coordinatore Roberta Comoglio, in sinergia con il capogruppo consiliare Carlo Patria, il 9 settembre alle 20.30 presso la Sala Conferenze del Centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, durante la quale Maurizio Marrone, assessore regionale alle Politiche sociali, alle famiglie e ai bambini, ha presentato il contenuto del Voucher Vesta, da lui stesso ideato.

Il Buono Vesta è stato introdotto nel 2025 dalla Regione Piemonte per sostenere le famiglie con figli di età compresa tra zero e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019: prevede l’impiego di trentaquattro milioni di euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo, suddivisi sul triennio 2025-2027, può essere richiesto dal genitore o affidatario e assegna un importo graduale in base all’Isee; ha un ampio ambito di utilizzo, dagli asili nido alle scuole per l’infanzia e ai servizi di assistenza correlati, dai centri vacanza estivi e invernali al baby sitting al domicilio del richiedente, all’iscrizione e frequenza a diverse opportunità per i bambini, come ginnastica, nuoto, musica, avvicinamento all’apprendimento di una lingua straniera e diverse altre possibilità. Un aiuto concreto a tante famiglie con bambini piccoli.

Il Circolo braidese di Fratelli d’Italia ringrazia per la loro presenza il sindaco di Bra Gianni Fogliato, che ha portato il saluto della Città, William Casoni e Roberto Russo, intervenuti in rappresentanza di Fratelli d’Italia a livello provinciale, il relatore Maurizio Marrone e tutti i partecipanti alla serata. In preparazione altri incontri su specifiche tematiche di attualità che verranno annunciati sui social e a mezzo stampa locale.