Escursione coi guanti sul Giro del Laghi di Crissolo: appuntamento a sabato 20 settembre

Sabato 20 settembre si svolge un’escursione sul panoramico anello del Giro dei Laghi di Crissolo con l’intento di recuperare eventuali rifiuti abbandonati dagli escursionisti sui sentieri nella stagione estiva.

Intitolata “Il popolo del Monviso scende a valle e non lascia tracce”, l’attività vuole abbinare alla parte escursionistica, particolarmente gradevole nel periodo di passaggio tra estate e autunno, una finalità di utilità sociale e di sensibilizzazione: la raccolta dei rifiuti diventa momento di consapevolezza sull’importanza di preservare l’integrità dell’alta montagna, evitando che cattivi comportamenti di alcuni escursionisti diventino un fattore di danno per l’equilibrio ambientale, mettendo inoltre a rischio la fauna selvatica che può ingerire i rifiuti o rimanervi intrappolata.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 al parcheggio nei pressi della Sala delle Guide Alpine di Crissolo: da qui il gruppo si sposterà con il minor numero possibile di automobili fino al Pian del Re, punto di partenza effettivo dell’escursione a piedi; l’escursione ha uno sviluppo chilometrico di circa 6km e il dislivello positivo è di 390m. Il rientro è previsto per le ore 15.



Domenica 21 la società cooperativa Itur, responsabile del programma escursionistico e delle attività di educazione ambientale promossi dal Parco del Monviso, propone una passeggiata naturalistica guidata nei dintorni di Pancalieri per apprezzare uno degli ecosistemi di pianura più ricchi di biodiversità: il fiume e il bosco ripariale. La camminata, che non prevede dislivello significativo e si sviluppa per circa 6km, conduce all’interno di una delle aree naturali protette del Parco del Monviso, la Riserva Naturale della Confluenza Po-Varaita.

L’attività, intitolata “La giornata delle erbe officinali” si svolge tra ore 10 e le ore 13 in concomitanza con la giornata principale della 44^ edizione di Viverbe, la rassegna dedicata ai vivai e alle erbe officinali che rappresenta il principale momento fieristico del Comune di Pancalieri e che si suggerisce di visitare prima o dopo l’escursione.