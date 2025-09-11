La FALF di Savigliano cerca autista con patente CE

L’azienda FALF ISARG S.r.l., con una storia che risale al 1970, è alla ricerca di un autista con patente CE che sia in grado di gestire in autonomia un escavatore o una pala gommata per carico materiale.

Da oltre cinquant'anni, l’azienda FALF ISARG ha progettato e realizzato impianti e reti complesse, inclusi metanodotti, acquedotti, teleriscaldamento ed opere urbanistiche per una vasta gamma di committenti pubblici e privati. Grazie alla nostra dedizione alla qualità, all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, siamo diventati un punto di riferimento nel settore.

L'area operativa di FALF ISARG si estende su oltre 40.000 mq, di cui circa 14.000 mq coperti su tre capannoni. Le nostre strutture all'avanguardia e le aree esterne ben organizzate ci consentono di gestire efficacemente i materiali, i semilavorati e i prodotti edili necessari per i nostri progetti.

Requisiti del Candidato:

Patente di guida CE

Gestione autonoma un escavatore o una pala gommata per carico materiale

Disponibilità a lavorare full-time

Capacità di lavorare in team e in autonomia

Orientamento alla sicurezza sul lavoro e al rispetto delle normative

Inviare la propria candidatura a massimo@falfimpianti.it

Telefono 0172 374259

Sito internet https://www.falfimpianti.it/