Gli alunni dell'Università di Scienze Gastronomiche a Cheese 2025

Una delle domande più frequenti che giungono all’Università di Pollenzo da ogni tipo di interlocutore – che sia un aspirante studente, un genitore, un insegnante, un’azienda – è sempre questa: che cosa fa un gastronomo dopo gli studi all'UNISG?

Le risposte possono essere molteplici e articolate, per fortuna però sono gli esempi concreti a parlare.

Ad esempio la presenza di numerosi alunni e studenti UNISG a Cheese 2025, coinvolti nel programma di attività allo stand e negli eventi collaterali all’interno della manifestazione, così come la presenza di prodotti e creazioni provenienti dai loro progetti d’impresa, ci racconta diverse storie professionali e imprenditoriali dei laureati di Pollenzo.

Vediamo giorno per giorno chi, cosa e dove.

ALLO STAND UNISG

Imprenditori, artigiani e produttori e gastronomi nelle aziende, nei consorzi, nella consulenza

Pasquale Polito e Davide Sarti, Forno Brisa (Bologna) - Colazione con i produttori Alumni UNISG venerdì 19 e sabato 20 settembre ore 10.

Forno Brisa è un laboratorio di produzione, un'azienda agricola, 3 punti vendita a Bologna con molti partner , e fornitori in tutta Italia.

Edoardo Maugeri, Choruba, Cioccolato di carrube (Milano) - Colazione con i produttori Alumni UNISG venerdì 19 sabato 20 settembre ore 10.

Foreverland Food è una startup foodtech italiana che crea nuovi ingredienti per prodotti innovativi: Choruba è il loro cioccolato alternativo a base di carruba.

Nicola Del Vecchio e Michela Bunino, Società Agricola Alba Campolieto (CB) - Colazione con i produttori Alumni UNISG venerdì 19 sabato 20 settembre ore 10.

Alba è una società agricola multifunzionale nel cuore del Molise: caseificio, uliveto, allevamento di galline ovaiole all’aperto, un orto rigenerativo e un laboratorio per trasformare i prodotti ortofrutticoli in conserve.

Erika Coletto, Azienda Agricola Antea di Trana (TO) - Colazione con i produttori Alumni UNISG venerdì 19 sabato 20 settembre ore 10.

Azienda agricola con frutteto, orto e coltivazione di erbe aromatiche e officinali per la produzione di infusi, situata ai piedi delle valli alpine torinesi.

Paolo Rossino - direttore Consorzio Alta Langa (venerdì 19 settembre, ore 19)

Marlena Buscemi - gastronoma, consulente, formatrice (sabato 20 settembre, ore 17)

Alessandro Di Tizio - forager, consulente, autore (sabato 20 settembre, ore 19)

Jessica Breuker - cheese sommelier (domenica 21 settembre, ore 11)

Francesco Anastasi e Gabriela Montañez - Caffè Santaromero (Torino) - Colazione con i produttori Alumni UNISG domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10.

Piccola torrefazione torinese specializzata in caffè di alta qualità dalla Colombia.

Tine Devriese, Fòla (Milano) - Colazione con i produttori Alumni UNISG sabato 20 , domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10; sabato 20 “Milano nel piatto”, ore 12.

Pasticceria artigianale, gastronomia e bottega di quartiere, specializzata in prodotti da forno e piatti di alta qualità.

Manlio Larotonda, Cacao Disidente (Bogotà, Colombia) - Colazione con i produttori Alumni UNISG domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10

È un laboratorio che lavora direttamente in Colombia insieme ai coltivatori per valorizzare le filiere locali del cacao: produce tavolette di cioccolato e cacao da bere in tazza.

Silvia Cancellieri, Renato Nassini, Tondo Forno Radicale (Milano)- Colazione con i produttori Alumni UNISG domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10, sabato 20 “Milano nel piatto”, ore 12.

Panificio che produce pane, biscotti, pizze e focacce, con farine provenienti da filiere agricole certificate biologiche e macinate a pietra, e con ingredienti di piccoli produttori locali.

Francesca Piaser, Brodo di Giuggiole (Avigliana, TO) - Colazione con i produttori Alumni UNISG domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10. Pasticceria e panetteria artigianale, gastronomia e bar, con produzione propria di confetture, torte, focacce.

Nicola Robecchi, Wilden.Herbals (Milano) - Colazione con i produttori Alumni UNISG domenica 21 e lunedì 22 settembre ore 10.

Produzione e distribuzione di tisane, infusi e bevande biologiche.

Mariasole Cuomo, Ristorante Spore (Milano) - “Milano nel piatto”, sabato 20 settembre ore 12.

Il ristorante è specializzato in alimenti fermentati, come miso, kombucha, aceto, shoyu, prodotti nel proprio laboratorio.

Giovanni Marabese, Tone Bread Lab (Milano) - “Milano nel piatto”, sabato 20 settembre ore 12.

Panificio con forno tradizionale georgiano che offre prodotti lievitati di ispirazione internazionale e caffetteria specialty.

Paolo Tucci - Meat Japan (Saronno, VA) – “Milano nel piatto”, sabato 20 settembre ore 12.

È la prima macelleria giapponese di Wagyu con distribuzione diretta in Europa, che propone carne e salumi dei pregiati bovini nipponici.

Gianmaria Fasce, Antonio Crescente e Davide Esposito, Osteria Lagrandissima (Milano) – “Milano nel piatto”, sabato 20 settembre ore 12.

Una moderna trattoria all’italiana, con piatti della tradizione pensati in chiave contemporanea e preparati con la massima qualità delle materie prime.

Giorgia Chiodi Latini – contitolare Emporio Vegetale, (Torino) - domenica 21, ore 19 e 20.

Emporio Vegetale è il laboratorio di creazioni artigianali plan based e linea di piatti pronti ideate dal cuoco Antonio Chiodi Latini.

Eleonora Bergoglio, Birrificio Artigianale Sagrin (Calamandrana, AT) – domenica 21 settembre, ore 19.

Una produzione brassicola di eccellenza, nel territorio delle colline astigiane del vino.

Luca Grasselli – titolare di Cascina Lagoscuro, (Stagno Lombardo, Cremona) - lunedì 22 settembre, ore 11.

Lagoscuro è un’antica fattoria di corte gestita dal 1990 dalla famiglia Grasselli dove negli anni, grazie a Luca, l’azienda agricola, il caseificio, la cucina e la produzione hanno visto lo sviluppo di nuovi progetti.

Marcello Travenzoli – titolare dell’azienda agricola Corte Raffetta, (San Giorgio Bigarello, Mantova) - lunedì 22 settembre, ore 12.

A Corte Raffetta nasce l’unico riso Vialone nano da agricoltura biodinamica certificato in tutta Italia: l’azienda agricola si dedica inoltre alla coltivazione di antiche varietà nazionali di frumento.

CHEESE E DINTORNI

E inoltre presenti a Cheese e negli eventi collaterali:

Marco Olivi Mocenigo con Bottega San Francesco (Modena), Alessandra Costa con Sfusobuono (Alessandria), Giovanni Puglisi con Conza Food Lab (Leonforte, EN), Riccardo Binda direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Aurora Cavallo aka Cooker Girl, Francesca Mastrovito editor, autrice e già co-curatrice della Guida Osterie per le edizioni 2023 - 2024 - 2025.