Mondiali di corsa in montagna e trail: Rostan, Ghelfi e Chialvo tra i convocati

Sono state ufficializzate le convocazioni per i Mondiali di corsa in montagna e trail che si svolgeranno a Canfranc, sui Pirenei spagnoli, dal 25 al 28 settembre.

Il Piemonte si conferma regione dove la corsa in montagna vanta un’ottima tradizione vista la presenza, tra i 45 azzurri convocati di ben 12 atleti della nostra regione.

UOMINI. Momento d’oro per Sport Project VCO che può contare su ben 4 atleti in maglia azzurra al maschile (cui si aggiunge anche una convocazione al femminile). Nella squadra u20 di Mountain Classic (salita e discesa) ci saranno Stefano Perardi, campione italiano di categoria nell’uphill e bronzo nel classic, e Pietro Ruga, bronzo nell’uphill e quarto nel classic.Nella specialità Long Trail saranno invece impegnati Cristian Minoggio e Riccardo Montani insieme ad Andreas Reiterer (ASD Run Fast).

Nella specialità Vertical Uphill sarà invece nella squadra assoluta Andrea Rostan (Atl. Saluzzo).

DONNE. Doppia convocazione per Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) che sarà titolare nel Vertical Uphill, insieme a Bendetta Broggi (Sport Project VCO), e riserva viaggiante nel Mountain Classic. Quest’ultima specialità vedrà poi impegnata, nella categoria u20, la più giovane delle atlete in maglia azzurra, Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo), classe 2008 e quindi ancora allieva.

La torinese della GS Orecchiella Garfagnana Cecilia Basso sarà impegnata nello Short Trail mentre nel Long Trail spazio a Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) e alla bellunese tesserata per il club novarese ASD Run Fast Martina Valmassoi, originaria di Pieve di Cadore.

