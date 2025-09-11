Prima uscita positiva per Cuneo Granda Volley: 3-1 nell’allenamento congiunto con Monviso Volley

Inizia con il piede giusto la stagione di Cuneo Granda Volley: le Gatte passano al Pala Bus Company nell’allenamento congiunto con Monviso Volley. Nonostante qualche assenza da entrambe le parti, le due squadre hanno espresso un buon livello in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

1° set

Partono meglio le padrone di casa, brave a portarsi avanti di 5 lunghezze (8-3), mantenendo il vantaggio fino a metà set. Dopodiché le Gatte ingranano e recuperano, fino ad arrivare sul -3 (19-16). Tuttavia nel finale Pinerolo chiude la pratica 25-18.

2° set

Il secondo parziale vede le biancorosse partire col piede sul gas: 6-8. Il buon momento continua nella fase centrale di set, con le ragazze di Salvagni ottime dai nove metri (11-16). Nella seconda metà del set Pinerolo suona la carica, rimontando fino al 20-20. Tuttavia le Gatte tirano fuori gli artigli, chiudendo 23-25.

3° set

Seconda partenza super per Cuneo Granda Volley nel terzo parziale: 3-8. Le Gatte continuano a macinare gioco per tutta la fase centrale del set, raggiungendo il +5 nel finale (15-20). Vantaggio mantenuto fino al termine del parziale, chiuso 20-25.

4° set

Il quarto ed ultimo parziale inizia seguendo la falsa riga del secondo e del terzo: Gatte avanti 6-8. Tuttavia la reazione di Pinerolo arriva, con le Pinelle brave a salire 12-12. Dopodiché altra minifuga biancorossa: 13-16. Nel finale le due squadre danno spettacolo, arrivando 23-23, prima dell’allungo decisivo che regala a Cuneo Granda Volley il 29-31.

“L’obiettivo principale della giornata era evitare infortuni per i grandi carichi di lavoro della preparazione – ha commentato coach Salvagni – Diverse ragazze non hanno preso parte alla sfida, ma abbiamo trovato buone rotazioni e soluzioni. La cosa più importante sarà mantenere alto il livello di competitività nel gruppo, come abbiamo fatto oggi e come stiamo facendo in allenamento”.

Monviso Volley 1-3 Cuneo Granda Volley (25-18, 23-25, 20-25, 29-31)

Cuneo Granda Volley: Signorile, Atamah (12), Pucelj (11), Rivero (16), Cecconello (9), Keene (12), Bardaro (L)

Entrate: Koulisiani (6), Allauoi (1), Magnani

Non entrate: Pritchard, Diop, Marring, Martinez