Al Direttore | 12 settembre 2025, 14:52

ASL CN1 risponde al caso del gatto investito: “Garantiamo il servizio, ma i tempi dipendono dal tipo di intervento”

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Mauro Negro, chiarisce il ruolo dell’Azienda sanitaria nel soccorso agli animali coinvolti in incidenti stradali dopo la lettera di un lettore

Immagine archivio

Nei giorni scorsi, un lettore aveva raccontato, tramite lettera, la propria esperienza col servizio di reperibilità, chiamato a intervenire nel caso di animali feriti. Il caso era quello di un gatto, investito lungo una provinciale alla periferia di Cuneo, e morto dopo più di un'ora nonostante lo scrivente avesse ripetutamente chiamato i soccorsi. Dal Direttore dipartimento di Prevenzione ASL CN1 giunge oggi la risposta che pubblichiamo integralmente:

Gentile direttrice,

si riscontra l’articolo pubblicato in data 8 settembre scorso redatto dal lettore/lettrice P.M. dal titolo “Quel gatto investito da un’auto e il soccorso veterinario arrivato troppo tardi”.

Si comprende il disagio oggettivo manifestato dal cittadino ma, per quanto condivisibile, in merito alla tematica del soccorso degli animali a seguito di incidente stradale, i LEA (livelli essenziali di assistenza) pongono in capo all'ASL il solo compito di coordinare gli Enti coinvolti nel recupero e nella stabilizzazione degli animali d’affezione. 

I veterinari dell'AslCN1, con senso di responsabilità, professionalità e spirito di collaborazione, si impegnano comunque a garantire la gestione del caso, anche direttamente, a seguito di chiamata su eventi in cui sono coinvolti animali di diversa specie interessati in un incidente (animali da compagnia, da reddito, esotici, selvatici, sinantropi) con tempistiche e modalità variabili da caso a caso. 

Ciò, con l'obiettivo di assicurare comunque l'erogazione di un pubblico servizio.

Mauro Negro, Direttore dipartimento di Prevenzione ASL CN1 


 


 

