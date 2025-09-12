Energia elettrica, un lettore: “La cabina primaria Cuneo Nord a Passatore non è ancora operativa”

“La cabina elettrica primaria Cuneo Nord di Passatore, costruita negli ultimi 3 anni, ad oggi non è ancora funzionante e sta bloccando almeno 30 impianti fotovoltaici in attesa di essere collegati alla rete”.

Così un nostro lettore, che evidenzia ancora: “Ci sono decine di produttori, in attesa di essere connessi e quindi di poter beneficiare della resa dalla vendita dell'energia. Tant'è che molti produttori che devono ancora installare sistemi a energia rinnovabile sono disincentivati a farlo” .



Risale al 17 settembre 2024 il sopralluogo di alcuni consiglieri comunali di Cuneo accolti dai rappresentanti di E-Distribuzione, ma da allora pare non vi siano stati sviluppi.



La connessione della cabina primaria è di competenza di E-Distribuzione, che attraverso gli impianti delle cabine trasforma l'energia da alta a media tensione per l'utente finale, e Terna che è il proprietario dei cavi delle reti di Alta Tensione.

Le cabine primarie hanno la funzione di ottimizzare la gestione del sistema elettrico locale, snellendo i carichi energetici ed equilibrando gli assetti di rete, garantendo un servizio più efficiente.



La nuova cabina primaria è stata creata per sopperire alla richiesta di potenza, specialmente per i produttori della zona, e sarebbe dovuta essere inaugurata nei mesi a seguire o i primi del 2025, a valle dell’allaccio alla rete di alta tensione.