Savigliano: "Ero io alla guida dell’auto che ha causato l’incidente in via Piave. Ecco cosa è successo"

Riceviamo e pubblichiamo.
***
Spettabile redazione di TargatoCn,
sono il “giovane uomo” alla guida della Panda che ieri sera ha causato l’incidente in via Piave a Savigliano (leggi qui).
Premetto che posso capire le difficoltà e le legittime lamentele di chi risiede in quella zona.
Purtuttavia mi preme sottolineare che:
- In quel frangente procedevo a una velocità decisamente moderata.
- Ho dovuto improvvisamente sterzare a destra a causa di un SUV che aveva invaso parzialmente la mia carreggiata.
- Nessuna ambulanza è stata chiamata, quella visibile nelle fotografie era semplicemente in coda dietro di me.
A comprova di quanto affermato vi confermo che nessuna contravvenzione mi è stata elevata dalla pattuglia dei Carabinieri intervenuta sul posto.
Grazie dello spazio che mi vorrete riservare.
Lettera firmata, Savigliano