Al Direttore | 12 settembre 2025, 11:28

Savigliano: "Ero io alla guida dell’auto che ha causato l’incidente in via Piave. Ecco cosa è successo"

"Capisco le lamentele di chi risiede in quella zona, ma io procedevo decisamente piano. Un Suv ha invaso la mia carreggiata…"

Savigliano: &quot;Ero io alla guida dell’auto che ha causato l’incidente in via Piave. Ecco cosa è successo&quot;

Riceviamo e pubblichiamo.

Spettabile redazione di TargatoCn,

sono il “giovane uomo” alla guida della Panda che ieri sera ha causato l’incidente in via Piave a Savigliano (leggi qui).

Premetto che posso capire le difficoltà e le legittime lamentele di chi risiede in quella zona.

Purtuttavia mi preme sottolineare che:

  • In quel frangente procedevo a una velocità decisamente moderata.
  • Ho dovuto improvvisamente sterzare a destra a causa di un SUV che aveva invaso parzialmente la mia carreggiata.
  • Nessuna ambulanza è stata chiamata, quella visibile nelle fotografie era semplicemente in coda dietro di me.

A comprova di quanto affermato vi confermo che nessuna contravvenzione mi è stata elevata dalla pattuglia dei Carabinieri intervenuta sul posto.

Grazie dello spazio che mi vorrete riservare.

Lettera firmata, Savigliano

