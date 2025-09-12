Caos al test per Scienze della Formazione: non ci sono prove per tutti i candidati, salta la selezione. UniTo: "Noi parte lesa"

Caos questa mattina a Lingotto Fiere. Erano infatti convocate per le 8,30 in via Nizza 280 le aspiranti matricole che volevano partecipare al test di ammissione per Scienze della Formazione.

Sistemati i banchi e messa da parte un po' di ansia, arriva la doccia gelata: mancano alcune centinaia di prove scritte, tali da poter permettere a tutti i ragazzi e le ragazze di misurarsi con domande e risposte.



E così, pochi minuti dopo le 10, la situazione è apparsa in tutta la sua gravità: non è stato possibile effettuare il test e i ragazzi sono stati rimandati a casa. Una notizia, quella data al microfono, accolta da un applauso scrociante. Ma la realtà propone una situazione diversa, visto che la prova era svolta su scala nazionale e dunque ora bisogna capire in che modo i torinesi potranno cercare di recuperarla.



Intanto, dall'Università di Torino confermano di essere parte lesa, perché l'errore è derivato proprio dall'azienda che aveva l'incarico di fornire i materiali necessari all'esame.



Sul posto è intervenuta anche la Polizia.