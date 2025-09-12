Cuneo: oltre 200 ciclisti in Piazza Galimberti per la colazione del Bike to work

Questa mattina, in piazza Galimberti, il Cuneo Bike Festival ha dato appuntamento per la colazione ai lavoratori cuneesi in bicicletta, per l’ormai tradizionale e goloso incontro con il Bike to work. Oltre duecento i caffè di Nims Spa serviti, spazzolati anche i croissant del McDonalds di via Pertini e le crostate e i frollini della Pasticceria Storie.

Un successo che dà il via alle anteprime del festival, a cui seguiranno la pedalata del Parco fluviale di sabato 13 settembre, dalla Casa del Fiume all’oasi naturalistica La Madonnina, in collaborazione con FIAB Cuneo – Bicingiro e i Bike to school day di lunedì 15 e martedì 16 settembre.

Il festival vero e proprio è in programma da giovedì 18 a lunedì 22 settembre 2025 e porterà in piazza Galimberti a Cuneo talk, approfondimenti, pedalate, laboratori, proiezione e show cooking.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://cuneobikefestival.it/