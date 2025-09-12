 / Attualità

Cuneo: oltre 200 ciclisti in Piazza Galimberti per la colazione del Bike to work

La riuscita iniziativa è una delle anteprime del Cuneo Bike Festival

Questa mattina, in piazza Galimberti, il Cuneo Bike Festival ha dato appuntamento per la colazione ai lavoratori cuneesi in bicicletta, per l’ormai tradizionale e goloso incontro con il Bike to work. Oltre duecento i caffè di Nims Spa serviti, spazzolati anche i croissant del McDonalds di via Pertini e le crostate e i frollini della Pasticceria Storie.

Un successo che dà il via alle anteprime del festival, a cui seguiranno la pedalata del Parco fluviale di sabato 13 settembre, dalla Casa del Fiume all’oasi naturalistica La Madonnina, in collaborazione con FIAB Cuneo – Bicingiro e i Bike to school day di lunedì 15 e martedì 16 settembre.

Il festival vero e proprio è in programma da giovedì 18 a lunedì 22 settembre 2025 e porterà in piazza Galimberti a Cuneo talk, approfondimenti, pedalate, laboratori, proiezione e show cooking.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://cuneobikefestival.it/ 

