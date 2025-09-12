Festa a Cherasco per i 100 anni di Maria Dogliani Taricco

Un traguardo davvero straordinario quello raggiunto l’8 settembre scorso da Maria Dogliani vedova Taricco, che ha festeggiato le sue 100 primavere circondata dall’affetto dei suoi cari.

In occasione di questo importante compleanno, Maria è stata festeggiata dalla sua famiglia, dai figli Claudio e Caterina, insieme alle rispettive famiglie, che hanno voluto celebrare la ricorrenza con grande amore e riconoscenza, rendendo omaggio alla figura materna che ha rappresentato un pilastro fondamentale nelle loro vite.

A nome dell’intera città di Cherasco e dell’Amministrazione comunale, ha preso parte al momento di festa anche la consigliera delegata alla Cultura Mara Degiorgis, che ha portato a Maria gli auguri ufficiali e il saluto affettuoso di tutta la cittadinanza.

A Maria, i più calorosi auguri per questo importante traguardo e l’augurio di continuare a godere della serenità e dell’affetto che la circondano.