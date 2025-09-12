Fossano: carte d’identità cartacee non più legali dalla prossima estate, come fare per sostituirle

Il Comune di Fossano avvisa i cittadini che, a partire dal prossimo 3 agosto 2026 tutte le carte di identità cartacee non avranno più validità legale, né in Italia né all’estero, come stabilito dal Regolamento Europeo n. 1157/2019.
Per sostituirle con quelle in formato elettronico, per chi avesse ovviamente ancora il precedente, i fossanesi dovranno fissare un appuntamento allo Sportello del Cittadino di via Cavour, 10.
Si raccomanda di telefonare allo 0172/699649-666, per poter richiedere appunto l’emissione di una carta di identità elettronica, onde evitare code e una ravvicinata scadenza.