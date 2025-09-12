Garessio: salta tubazione, fiume d’acqua in corso Statuto [VIDEO]

La probabile rottura di un giunto alla base della problematica sorta nella prima serata di ieri, giovedì 11 settembre, ai danni della rete di distribuzione che rifornisce di acqua potabile le utenze di Garessio.

Qui, un tombino della rete di distribuzione è improvvisamente saltato facendo anche volare in aria la piastra metallica che lo protegge – fortunatamente in quelle vicinanze non stava transitando nessuno – e riversando un fiume d'acqua lungo corso Statuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Garessio, che insieme ai tecnici dell’Acda hanno prima intercettato le valvole di chiusura di quel tratto di acquedotto riuscendo così a interrompere il flusso dell'acqua all'interno del tubo e poi si sono adoperati per riposizionare il tombino mentre i tecnici hanno effettuato la riparazione.

Sul posto era presente anche la Polizia Locale per la regolazione del traffico in quanto la strada era parzialmente allagata.

IL VIDEO

Nel video di Franco Colombo il flusso d’acqua fuoriuscito dalla conduttura.