Il New York Times incorona la Fiera del Marrone di Cuneo

Un prestigioso riconoscimento internazionale dona ancora più rilievo alla Fiera Internazionale del Marrone di Cuneo. Il New York Times ha scelto la manifestazione cuneese tra le sette meraviglie gastronomiche autunnali più affascinanti d’Europa, accanto al Mercato dell'Aringa del Baltico di Helsinki, al festival del tartufo di Buzet in Istria e alla celebrazione delle zucche di Ludwigsburg.

[L'incipit della sezione dedicata alla Fiera del Marrone nell'articolo del New York Times]

Nell’articolo firmato da Ingrid K. Williams la regione Piemonte viene descritto in modo quasi poetico: “Per trovare un festival del raccolto autunnale in Piemonte, basta percorrere qualsiasi strada di campagna tappezzata di cartelli dai colori vivaci che pubblicizzano le prossime fiere, feste o sagre. Questa provincia del nord-ovest italiano, al confine con Francia e Svizzera ai piedi delle Alpi, è conosciuta per i suoi vini Barolo, la cucina ricca e le prelibatezze regionali tra cui il tartufo bianco e le castagne."

La giornalista dedica particolare attenzione al marrone cuneese, definendolo “gioiello d’autunno”, celebrato dal 17 al 19 ottobre in uno dei festival più grandi della regione. La storia della manifestazione, nata nel 1936 e interrotta poi dalla guerra e rilanciata nel 1999, viene ripercorsa attraverso le parole dell'assessora comunale al Turismo Sara Tomatis.

[Un estratto dell'articolo pubblicato sul New York Times]

L’articolo del quotidiano statunitense di fama mondiale immerge i lettori nell’atmosfera dell’evento cuneese: "Per tre giorni, l'inebriante aroma delle castagne arrosto si diffonde per le strade del centro di Cuneo, dove le bancarelle si allineano lungo Via Roma e Piazza Galimberti, la piazza centrale circondata da maestosi edifici neoclassici." Il pezzo descrive anche la tecnica tradizionale di cottura con "padelle di metallo delle dimensioni di uno pneumatico d'auto per lanciare in aria le castagne sopra le fiamme vive."

Il New York Times evidenzia come la castagna di Cuneo "nota per il suo sapore dolce e delicato e la consistenza croccante" non sia l’unica attrazione: dimostrazioni di cucina con prodotti tipici locali come il tartufo d'Alba e il formaggio Castelmagno, degustazioni di birre artigianali e vini, escursioni e conferenze su sostenibilità completano il programma molto partecipato, che quest'anno si aspetta circa 200.000 visitatori.

Il riconoscimento arriva in un momento decisivo per le esportazioni agroalimentari piemontesi, che negli USA, terzo mercato di destinazione, occupano l’8,3% del totale. La provincia cuneese genera il 18,5% dell’export regionale per 11 miliardi di euro.

L’ATL del Cuneese ha accolto con grande soddisfazione la notizia, sottolineando come la Fiera del Marrone si confermi non solo come manifestazione gastronomica, ma ancor più come piattaforma di promozione internazionale del territorio.