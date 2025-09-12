 / Attualità

Immissioni ittiche: i vertici Fipsas incontrano il ministro all’Agricoltura Lollobrigida

Il presidente regionale Pellegrino: “Confronto molto costruttivo. Abbiamo illustrato le criticità del comparto e avanzato alcune proposte che il ministro ha accolto con favore. Presto potrebbero esserci novità positive”

"Ringrazio il governatore Alberto Cirio per aver organizzato un incontro con il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a Vercelli per l’inaugurazione di Risò, il festival internazionale del riso. Abbiamo esposto al ministro alcune criticità del settore e credo che presto avremo delle risposte positive, per un comparto come la pesca che è tra i più importanti non solo per qualità e produzione ma anche come fondamentale baluardo a difesa dell’ecosistema e dell’ambiente”.

Con queste parole Giacomo Pellegrino - presidente regionale e provinciale della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee - commenta l’incontro con il ministro Lollobrigida che non solo era già al corrente di alcune criticità del settore ma si è detto anche pronto a sostenere e a valorizzare il comparto.

“Anche il ministero dell’Agricoltura, insieme a quello dell’Ambiente, dovrà esprimersi in merito alla normativa sulle immissioni che è in fase di ultimazione e che il nostro settore attende da tempo - precisa il presidente Pellegrino - per questo è stato importante l’incontro tra il ministro e il vicepresidente nazionale Fipsas Claudio Nolli, che ha illustrato la situazione al ministro, che ha ben compreso le difficoltà del settore e sulle quali ha assicurato il suo impegno sulle criticità e la sua disponibilità sulle proposte avanzate dalla Fipsas”.

All’incontro era presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

