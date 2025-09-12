Lavori Anas sulla Statale 21 a Demonte e Aisone: come cambia la viabilità

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la Statale 21 “della Maddalena” a Demonte e ad Aisone, in provincia di Cuneo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori a Demonte, la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 380 metri all’interno del centro abitato (dal km 17 al km 17,380) dalle 16:00 alle 19:30 di venerdì 19 settembre e dalle 7:00 alle 19:30 di sabato 20 settembre.

Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Non sono previsti percorsi alternativi locali per i mezzi pesanti.

Resta garantito il passaggio ai veicoli di emergenza e soccorso.

A partire da lunedì 22 settembre i lavori di risanamento della pavimentazione interesseranno la Statale 21 nell’ambito del territorio comunale di Aisone. Per consentire l’esecuzione degli interventi è previsto il senso unico alternato che sarà in vigore fino a venerdì 3 ottobre nella fascia oraria giornaliera 7:00 – 19:30, esclusi festivi e prefestivi.