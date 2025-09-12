Pre e dopo asilo introdotti dal comune di Castelletto Stura: la sicurezza e il benessere dei bambini al primo posto

Novità per le scuole di Castelletto Stura. Da quest’anno, con l’inizio dell’anno 2025-26, oltre al servizio del pre e dopo scuola per l’infanzia (introdotto già lo scorso anno), il comune garantirà anche quello relativo al pre e dopo asilo alla struttura recentemente inaugurata del polo dell’infanzia “A piccoli passi”.

Ne trarrà beneficio un’intera comunità anche a livello insediativo, perché l’effetto “aumento dei servizi” potrebbe incidere sulla scelta di genitori e figli di stabilirsi proprio a Castelletto.

“Come amministrazione siamo sempre stati molti attenti ai servizi scolastici – sottolinea il sindaco Alessandro Dacomo -. Sappiamo benissimo che le famiglie di oggi hanno problematiche ed è nostro dovere venire incontro alle loro esigenze. Alcuni genitori e nonni ad esempio lavorano o semplicemente sono distanti dalla sede scolastica e quindi non possono accudire figli e nipoti, in quanto impegnati. Ecco perché siamo già partiti l’anno scorso con i servizi del pre e dopo scuola sull’infanzia, ora lo faremo anche sull’asilo, con il pre-ingresso e il post ingresso e uscita. Questo servizio ne andrà a completare una gamma a disposizione. I genitori che porteranno i figli nelle nostre strutture potranno stare tranquilli: i loro figli saranno tutelati e vigerà la loro sicurezza e benessere durante tutta la giornata”.