Auto fuori strada tra Busca e Rossana: conducente illeso

Intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 12 settembre, un’auto è uscita di strada sulla strada che porta alla Colletta, tratto compreso tra Busca e Rossana. Fortunatamente il conducente, che al momento dell’arrivo dei soccorritori era già riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra di permanenti da Cuneo e i volontari di Busca, che hanno prestato assistenza nelle operazioni di rimozione del mezzo, rimasto incastrato tra due alberi. L’auto è stata poi recuperata con l’ausilio di un carro attrezzi.