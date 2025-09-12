 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 12 settembre 2025, 14:43

Auto fuori strada tra Busca e Rossana: conducente illeso

Intervento dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo finito tra due alberi sulla via della Colletta

Auto fuori strada tra Busca e Rossana: conducente illeso

Intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 12 settembre, un’auto è uscita di strada sulla strada che porta alla Colletta, tratto compreso tra Busca e Rossana. Fortunatamente il conducente, che al momento dell’arrivo dei soccorritori era già riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra di permanenti da Cuneo e i volontari di Busca, che hanno prestato assistenza nelle operazioni di rimozione del mezzo, rimasto incastrato tra due alberi. L’auto è stata poi recuperata con l’ausilio di un carro attrezzi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium