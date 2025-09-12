Savigliano: incidente in viale Piave riaccende l’allarme sulla sicurezza della strada

Ieri sera, giovedì 11 settembre, intorno alle 20, si è verificato un incidente in viale Piave a Savigliano.

Un giovane uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, andando a sbandare con forza contro una Citroen parcheggiata lungo il viale alberato.

Il traffico nella zona è rimasto rallentato per più di un’ora, fino all’arrivo delle forze dell’ordine e del carroattrezzi che ha liberato la corsia stradale.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Manta, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’episodio ha riacceso le polemiche tra i residenti della zona, che da tempo chiedono l’installazione di dissuasori di velocità per ridurre i rischi lungo il viale che costeggia il parco Graneris.

La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni: da lunedì 15 settembre, infatti, il traffico, compreso quello dei mezzi pesanti diretti allo stabilimento Alstom, verrà convogliato proprio su viale Piave, a causa dei lavori di sostituzione del ponte di via Ottavio Moreno, necessari per l’innalzamento delle sponde del torrente Mellea.