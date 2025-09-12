 / Cronaca

Cronaca | 12 settembre 2025, 08:05

Savigliano: incidente in viale Piave riaccende l’allarme sulla sicurezza della strada

Nella serata di ieri, giovedì 11 settembre, un’auto fuori controllo finisce contro una vettura in sosta. Nessun ferito ma traffico bloccato per oltre un’ora

Ieri sera, giovedì 11 settembre, intorno alle 20, si è verificato un incidente in viale Piave a Savigliano.

Un giovane uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, andando a sbandare con forza contro una Citroen parcheggiata lungo il viale alberato.

Il traffico nella zona è rimasto rallentato per più di un’ora, fino all’arrivo delle forze dell’ordine e del carroattrezzi che ha liberato la corsia stradale.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Manta, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’episodio ha riacceso le polemiche tra i residenti della zona, che da tempo chiedono l’installazione di dissuasori di velocità per ridurre i rischi lungo il viale che costeggia il parco Graneris.

La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni: da lunedì 15 settembre, infatti, il traffico, compreso quello dei mezzi pesanti diretti allo stabilimento Alstom, verrà convogliato proprio su viale Piave, a causa dei lavori di sostituzione del ponte di via Ottavio Moreno, necessari per l’innalzamento delle sponde del torrente Mellea.

redazione

