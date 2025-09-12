Alba celebra Pinot Gallizio tra arte, archeologia e cinema

Alba riscopre Pinot Gallizio attraverso un ciclo di conversazioni che accompagna la mostra "ERA GALLIZIO" al Museo Civico Federico Eusebio, curata da Maria Teresa Roberto.
Due gli appuntamenti in programma: venerdì 19 settembre alle 18.30 alla Sala Beppe Fenoglio, Giorgina Bertolino e Maria Teresa Roberto dialogheranno su "Due incontri: Asger Jorn, Carla Lonzi". Venerdì 17 ottobre alle 18.30 all'Auditorium Fondazione Ferrero, Monica Repetto presenterà "«Dérive Gallizio», cronaca di un film" con la curatrice, seguito dalla proiezione del documentario del 2001.
Gli incontri, a ingresso libero, esplorano le molteplici sfaccettature dell'artista albese attraverso pittura, archeologia e spontaneità creativa, riscoprendo quella che Gallizio definiva "la sua regione antica".
La mostra prosegue fino al 6 gennaio 2026 al Museo Civico Federico Eusebio (via Vittorio Emanuele II, 19). Info: 0173 292473, museo@comune.alba.cn.it.