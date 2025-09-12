Altro che Hogwarts: a Dronero c’è l’incredibile magia di Blink

“Non siamo un circolo, siamo una macchina dell’incredibile!”. Esordisce così Giorgio Barbero, presidente di Blink, il Circolo Magico più felice del mondo che ha sede a Dronero.



Quello che facciamo oggi è un viaggio nello stupore, che anticipa un nuovo anno ricco di sorprese. Ed incredibile è davvero la parola giusta per presentare la nuova edizione di Sim Sala Blink, rassegna magica che dal 2015 trasforma Dronero e dintorni in un piccolo epicentro della meraviglia.



“Quest’anno arriviamo all’undicesima edizione e, vi assicuro, non abbiamo alcuna intenzione di smettere di stupire”, dice Barbero. Con noi c’è anche Arturo il Clown, al secolo Corrado Gerbaudo, consigliere e futuro coordinatore della “sQuola di Magia”, l’unica con la “q” perché chi entra non impara solo tecniche, ma soprattutto un linguaggio fatto di fantasia, comunicazione e tanta ironia. L’apertura ufficiale è prevista per novembre, ma già circola la voce che sarà una delle novità più attese della stagione.



Spettacoli, teatri, sQuola,… Blink, però, è prima di tutto ritrovo: “Siamo quelli del venerdì sera - sorridono Mago Re e Maghessa Save, consiglieri e instancabili promotori del Circolo - Ogni settimana la sede si accende con incontri, studi, prove, conferenze: uno spazio vivo in cui artisti, curiosi e appassionati si contaminano, si confrontano, crescono insieme. È da qui che nasce la linfa per la rassegna, che in questa stagione porterà a Dronero, Cuneo e Busca artisti nazionali e internazionali, dal mentalismo all’illusionismo più sorprendente, passando per comicità e poesia scenica.”



Impossibile, poi, non farsi travolgere dal loro entusiasmo contagioso: loro sono per tutti del Circolo i mitici Ricky e Beppe di Saluzzo, i custodi dell’anima sociale del circolo che da anni portiamo la magia nelle case di riposo. Spettacoli mensili che sono ormai diventati dei veri e propri appuntamenti irrinunciabili, attesi sia dagli ospiti che dai maghi. È lì che la magia ritrova forse la sua funzione più autentica: un sorriso donato con il cuore, che raggiunge un altro cuore.



E per il futuro? “Il cantiere è aperto - ci confida il presidente, con quell’aria di chi ha più progetti che tempo ma soprattutto una grande tenacia - Si lavora alla nuova sede, un contenitore magico che promette di essere emozionante e incredibile, pronto ad aprire le porte già dalla prossima stagione. La vera forza motrice del Circolo sono loro: le maglie gialle. Sono tutti i soci volontari che ogni anno permettono l’impossibile, loro a far sì che il sipario si alzi, che il pubblico si senta accolto, che la magia diventi esperienza condivisa. Senza, non sarebbe il circolo più felice del mondo.”



Blink ripartirà venerdì 26 settembre con l’attività sociale, ma domenica 21 settembre alcune maglie gialle saranno presenti in piazza Martiri a Dronero in occasione della Festa del Volontariato: un’opportunità unica, per grandi e piccini, per conoscere questa bellissima realtà.



Il primo appuntamento con la rassegna magica Sim Sala Blink sarà invece sabato 18 ottobre: protagonista Alain Iannone e il suo One Man Show, in doppia replica alle ore 17 e alle ore 21 nel teatrino Blink: "Dopo il Covid non ci eravamo più sentiti di proporre spettacoli in questo spazio - ci dicono dal Circolo - ma oggi quel tempo è solo un ricordo. Quest’anno la rassegna inizierà e si concluderà proprio dove tutto ha avuto inizio.”



Così, tra il serio e il faceto, Sim Sala Blink 2025-26 si prepara a stupire ancora una volta. La rassegna non si limiterà a offrire spettacoli (ben 7 più almeno 3 OFF, appuntamenti curati dai soci il venerdì sera), ma costruirà anche quest’anno relazioni, comunità ed un pizzico di meraviglia. Perché a Dronero non serve Hogwarts, basta aprire la porta del Blink Circolo Magico.



Prenotazioni e informazioni su www.blinkcircolomagico.it