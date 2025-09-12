Aperte le iscrizioni per il mercatino della Festa del Re Marrone

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al grande mercatino a cielo aperto della 27ª Festa del Re Marrone, in programma domenica 26 ottobre nel centro storico di Chiusa di Pesio.

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno piemontese, celebrando il Marrone di Chiusa di Pesio, frutto pregiato e simbolo della tradizione locale. Il mercatino offrirà spazio ad artigiani, hobbisti, antiquari, ambulanti, produttori agricoli e spuntisti, trasformando il centro del paese in una grande isola pedonale animata da arte, cultura, spettacoli e sapori tipici.

Le iscrizioni per espositori e venditori devono essere effettuate entro giovedì 23 ottobre, compilando l’apposita domanda online sul sito del Comune e versando la quota di partecipazione di 20 euro, valida per qualsiasi tipologia o metratura di spazio espositivo. Gli spazi saranno assegnati secondo tipologia merceologica e criteri organizzativi a insindacabile giudizio dell’ente promotore.